Один из самых богатых людей в России спрятал свою шикарную яхту в Дубае

Один из самых богатых российский Олигархов Владимир Потанин идет по пути многих других состоятельных россиян и перемещает свои активы в Дубай в попытках спрятаться от санкций.

Потанин возглавляет крупнейшую в мире компанию «Норникель» по производству никеля и палладия. Возможно, он еще не попал под санкции Запада.

Эксперты считают, что санкции в отношении компании станут потрясением для рынка металлов и нарушат цепочки поставок.

До российского вторжения на Украину состояние олигарха оценивалось в 30,6 миллиарда долларов. Его яхта стоит 300 млн долларов.

Судно оказалось в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах, являющихся союзником США. Она называется «Нирвана», в ней есть стеклянный лифт, джакузи, тренажерный зал, два террариума с экзотическими рептилиями, кинотеатр.

Судно пришвартовано под флагом Каймановых островов. Присутствие таких судов в Дубае стало символом нежелания ОАЭ быть втянутыми в противостояние России с Украиной и присоединяться к западным санкциям.

ОАЭ остается одной из немногих стран, куда россияне до сих пор могут летать напрямую. Русским богачам здесь нравится, а сама страна принимает как законные, так и сомнительные деньги.

При этом в Дубае даже не пытаются скрывать, что принимают яхты российских олигархов. Принятие чьей-либо стороны в политических вопросах невыгодно стране, которая хочет сохранить доступ к деньгам со всего мира.