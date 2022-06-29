Огородники рассказали, как без химии спасти огурцы от болезней и вредителей

Огурцы — одна из самых популярных культур у огородников. К сожалению, им угрожает множество разных заболеваний.

Вот факторы риска, при которых развиваются болезни:

неправильный режим полива;

высокая влажность;

многолетний грунт;

недостаток свежего воздуха;

плохая агротехника.

В целях профилактики заболеваний можно следовать рекомендациям опытных садоводов:

Своевременно подвязывать огурцы.

Поливать теплой водой и прямо под корень.

Проводить дезинфекцию теплицы весной и осенью — перед посадкой и после сбора урожая.

Не высаживать огурцы после кабачков.

Всё это можно побороть, если регулярно обрабатывать наши огурцы.

Для этого нам нужно сделать раствор в таких пропорциях:

1 литр воды, 1 литр молочной сыворотки и 4 капли йода, перемешиваем всё. Нужно регулярно обрабатывать каждые 3-4 дня, состав очень эффективный. Но единственный его минус, что он не долго работает, нужно постоянно обрабатывать.

Если огурцы ещё маленькие, то можно распылять небольшую баклажку, 2-х литровой емкости нам этого хватит.

Огурцы можно обрабатывать как в парнике, так и в открытом грунте. Йод имеет в своем составе медь, поэтому является отличным антисептиком, а также он отлично подходит для подкормки огурцов, так как может напитать растения множеством полезных веществ и минералов.

Йод:

помогает защитить растения как от болезней, так и от вредителей. После того как сыворотка распространится равномерно по листу, она создает пленочку и грибковое заболевание не в состоянии проникнуть в наше растение.

Как мы знаем, все грибки у нас живут в грунте, когда начинается понижение температуры, идут постоянно дожди, они выходят и расселяются по листу и тогда мы постепенно теряете весь урожай. Огурцы могут за три-четыре дня полностью засохнуть. Чтобы этого не произошло, обязательно обрабатывать опрыскиванием по листу.

Это просто идеальное средство, оно на 100% работает.Только единственное, нужно им опрыскивать постоянно, каждые четыре дня, потому что оно очень быстро уходит с листа. Ну и плюс же, огурцы у нас очень интенсивно растут, по мере роста они постоянно поднимаются.

Нам нужно держать листы, чтобы на них было пленочка из этого органически чистого препарата, то есть мы не используем ни какую химию. Обычная молочная сыворотка, йод, вода, и ваше растение никогда ничем не будет болеть и плюс, этот состав защищает от вредителей.

То есть, таким составом мы создаем комплексную защиту нашего огурца. Также можно обрабатывать томаты, плюс йод подкармливает, дает микроэлементы. То есть, одни плюсы обработки именно вот этим составом.

Вот так, не покупая химию, можно обычными домашними средствами обработать свои растения и получить хороший урожай, и что важно для нашего организма, полезный и экологический здоровый.

Чем еще сыворотка хороша, тем что она имеет кислую среду и грибки и все грибковые заболевания очень боятся по своей природе кислой среды, то есть они не в состоянии проникнуть в наши растения и она ничем не заболевают.