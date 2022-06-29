США создали новую проблему Китаю, подписав меморандум о борьбе с незаконным рыболовством
Президент США Джо Байден подписал меморандум о борьбе с незаконным рыболовством. Ранее Соединенные Штаты обещали помочь странам в борьбе с нарушениями со стороны рыболовных флотилий, в том числе китайских.
США намерены повысить эффективность борьбы с незаконным рыболовством. В первую очередь, это касается Индо-Тихоокеанского региона.
Некоторые из стран в этом регионе недовольны огромным рыболовным флотом Китая. Они утверждают, что китайские суда нарушают их исключительные экономические зоны, наносят ущерб окружающей среде и провоцируют экономические потери.
Представители администрации США заявили журналистам, что меморандум направлен на содействие безопасному и устойчивому использованию океана.
Американские государственные органы намерены взаимодействовать с частными и иностранными партнерами, чтобы расследовать действия рыболовных судов и операторов, которые добывают морепродукты с использованием принудительного труда.
Белый дом планирует создать альянс с Канадой и Соединенным Королевством, чтобы принять срочные меры для улучшения контроля и наблюдения в борьбе с незаконным рыбным промыслом.
Китай утверждает, что сотрудничает в борьбе с незаконным рыбным промыслом на международном уровне и ведет работу в соответствии с двусторонними соглашениями.
Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй отметил, что обвинения США не соответствуют действительности.
Опубликовано: Светлана Репина
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