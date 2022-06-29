ХАМАС показал видео пленного израильтянина, захваченного в 2015 году

Представители ХАМАС в Газе опубликовали видеозапись, на которой показан мужчина в кислородной маске. Авторы сюжета утверждают, что это Хишам аль-Саид и в качестве доказательства показывают его документы.

34-летний Аль-Саид на видео лежит на кровати, его рот и нос закрывает кислородная маска, рядом стоит предмет, похожий на кислородный баллон. Показана также капельница для внутривенного введения лекарств.

Даты на видео нет, но на экране телевизора видны кадр Экономического форума в Катаре, который состоялся на прошлой неделе.

Считается, что ХАМАС удерживает в плену двух израильских мирных жителей, включая аль-Саида. Есть информация, что оба они страдают психическими заболеваниями.

Исламские боевики не сообщают о месте содержания пленных и не допускают к ним представителей Красного креста. Они требуют освобождения сотен палестинских заключенных в обмен на пленных израильтян.

Войны и стычки между ХАМАС и Израилем продолжаются более 15 лет, с тех пор, как боевики захватили Газу. Израильские и египетские силы удерживают блокаду этой территории.

При этом израильская сторона заявляет, что снятие этой блокады невозможно до тех пор, пока не будут освобождены пленные местные жители.

Ранее были проведены многочисленные переговоры при посредничестве Египта, но они не дали результата.