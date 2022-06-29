Исследователи из больницы Маунт-Синай нашли неожиданное средство от COVID – кровь лам
Результаты исследования опубликованы в научном издании Cell Reports. Там сказано, что в крови лам обнаружена сильная частичка «сверхиммунитета».
Речь идет о нанотелах – крошечных иммунных молекулах, которые могут помочь в разработке вдыхаемого противовирусного препарата для пациентов с коронавирусом.
Предполагается, что это может быть быстродействующее средство от пандемии. Исследования показали, что вещество защищает от всех вариантов COVID, а это значит, что лечение будет оставаться эффективным даже при развитии вируса.
Профессор структурной биологии в Scripps Research в Ла-Хойя, Калифорния, и соавтор исследования Ян Уилсон отмечает, что крошечный размер нанотел дает им решающее преимущество перед быстро мутирующим вирусом.
Мельчайшие частички могут проникать в трещины и углубления на поверхности вируса, связываться с несколькими областями, предотвращать новые мутации.
Антитела вырабатываются не только у лам, но еще и у верблюдов, альпак. Исследователям удалось взломать антитела и соединить их, чтобы добиться еще большего эффекта против коронавируса.
Частички защищают от инфекции верхние и нижние дыхательные пути. Они могут стать основой для нового лекарства и применяться в сочетании с вакцинацией.
Но исследование пока находится на ранних стадиях, ученым предстоит проделать внушительную работу, чтобы создать реальное лекарство.
Опубликовано: Светлана Репина
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