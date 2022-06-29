Дачники рассказали, какие насосы необходимы для устранения паводка
После проливных дождей или во время весеннего снеготаяния на участке появляются глубокие лужи, всюду потоп, а в подвале и гараже вода по щиколотку?
Для того чтобы вы знали какой насос вам понадобиться в случае паводка, затопления, или подачи чистой воды в дом .
Мы знаем, что особенно весной может подтапливаться погреба, подвалы, но самое не приятное это когда большой паводок и топит дачный участок. Или вам нужен насос для полива земли, подачи чистой воды в дом и тд. Для выполнения этих задач необходимы различные насосы с разными функциями.
Первая функция: подача чистой воды.
Вторая функция: перекачка ненужной грязной воды.
Начнем с водоснабжения нашего участка, для полива, закачки в душевую бочку, поднятие из колодца воды, и других манипуляций. Принципиально, чтоб вода была чистой и без примесей. Есть 3 типа насосов для причисленных выше нужд.
Первый тип: Поверхностный насос:
Есть вихревые и центробежные, различие в мощности и эффективности. Их не нужно погружать в воду, только опустить шланг в скважину или колодец. Если у вас маленький участок достаточно будет вихревой.
Если большое хозяйство то, несомненно нужен центробежный. Он еще сильнее и может работать не только лишь с водой, да и с другими веществами. В большинстве случаев поверхностные насосы употребляют для подачи воды в дачный домик или полива.
Второй тип: Погружной насос:
Погружной нужен для откачки воды с большой глубины. Есть модель для колодца и скважины. Для колодца используют вибрационный с помощью него можно поднять воду 10 – 15 м. , его можно привязать верёвкой и забыть. А для скважины нужен высокого давления, он может поднять воду с глубины 40 м.
Третий тип: Бочковой насос:
Он рассчитан на выкачку из ёмкостей поэтому он малогабаритен и мобилен. Нужен для полива огорода,цветников, деревьев, кустов в саду, или подкормки, опрыскивания растений от вредителей.
Но все эти насосы не справятся с грязной водой!
И тут к нам на выручку идёт погружной дренажный - четвертый тип насоса. Он нам поможет с такими трудностями, когда нужно выкачать воду из подвала, или пруда, фонтана, бассейна и тд.
Проще говоря если вода со всякими примесями, песок, тина, листья. На случай необходимости поливки своего огорода из пруда или озера. И здесь не обойтись без погружного дренажного насоса.
Он хорош тем, что его можно использовать как вибрационный, подвесил и забыл, а также, поставить на подставку на дно, где откачивается вся грязная вода.
А если нужно выкачать сточные воды из канализации на участке?
То нам поможет погружной дренажно фекальный - пятый тип насоса.
Он хорош тем, что предназначен для перекачки конкретно вязкой сточной воды с большой степенью загрязнённостью. Или его ещё можно использовать в перекачке воды из болотистого водоёма.
Многие фекальные насосы обустроены особенным измельчителем, который не дает засориться шлангам и иным элементам устройства. Их также можно использовать для перекачивания воды из заболоченного водоема.
Опубликовано: Ангелина Крент
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