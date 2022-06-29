Турция больше не возражает против членства Финляндии и Швеции в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что достигнуто соглашение, открывающее путь в Альянс Финляндии и Швеции.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган утверждал, что его страна не согласится на присоединение этих двух стран в НАТО. Причиной была их поддержка курдских организаций, которые турецкие власти считают угрозой безопасности.
Для официального присоединения любого государства к Альянску необходимо одобрение его заявки всеми 30-э странами НАТО.
Накануне саммита лидеров в Мадриде состоялись двухчасовые переговоры сторон. В результате Финляндия и Швеция договорились ужесточить законы по борьбе с террористической деятельностью, а также начать с Турцией переговоры об экстрадиции.
Кроме того, начнутся переговоры об отмене эмбарго на поставки оружия турецкой стороне. Это ограничение было введено в 2019 году, когда Анкара согласилась закупать ракетные комплексы российского производства.
Еще одним спорным вопросом остается возобновление продаж истребителей Турции. По этому поводу состоится отдельная встреча с Джо Байденом.
Членство Финляндии и Швеции увеличивает протяженность границы НАТО с Россией более чем в два раза. При этом укрепляется защита стран Балтии и Польши. Это самая значительная перестройка альянса со времен завершения холодной войны.
Швеция и Финляндия сохраняли нейтралитет на протяжении многих лет. Они подали заявки на вступление в НАТО из-за ситуации на Украине.
Опубликовано: Светлана Репина
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