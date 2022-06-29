Турция больше не возражает против членства Финляндии и Швеции в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что достигнуто соглашение, открывающее путь в Альянс Финляндии и Швеции.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган утверждал, что его страна не согласится на присоединение этих двух стран в НАТО. Причиной была их поддержка курдских организаций, которые турецкие власти считают угрозой безопасности.

Для официального присоединения любого государства к Альянску необходимо одобрение его заявки всеми 30-э странами НАТО.

Накануне саммита лидеров в Мадриде состоялись двухчасовые переговоры сторон. В результате Финляндия и Швеция договорились ужесточить законы по борьбе с террористической деятельностью, а также начать с Турцией переговоры об экстрадиции.

Кроме того, начнутся переговоры об отмене эмбарго на поставки оружия турецкой стороне. Это ограничение было введено в 2019 году, когда Анкара согласилась закупать ракетные комплексы российского производства.

Еще одним спорным вопросом остается возобновление продаж истребителей Турции. По этому поводу состоится отдельная встреча с Джо Байденом.

Членство Финляндии и Швеции увеличивает протяженность границы НАТО с Россией более чем в два раза. При этом укрепляется защита стран Балтии и Польши. Это самая значительная перестройка альянса со времен завершения холодной войны.

Швеция и Финляндия сохраняли нейтралитет на протяжении многих лет. Они подали заявки на вступление в НАТО из-за ситуации на Украине.