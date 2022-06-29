Саммит G20 пройдет без Владимира Путина, хотя он собирался приехать

15-16 ноября на Бали пройдет саммит G20, который в этом году принимает Индонезия. Именно эта страна сейчас председательствует в группе.

Первоначально появилась информация о том, что президент Индонезии Джоко Видодо пригласил Владимира Путина принять участие в саммите.

Отмечалось также, что на мероприятии выступит президент Украины Владимир Зеленский. Его лично пригласил по телефону президент Индонезии.

Представители обоих лидером подтвердили, что она они планируют посетить саммит. При этом помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Запад оказывал давление на Индонезию с требованием отозвать приглашение.

Есть информация о том, что в апреле Джо Байден лично просил Видодо не допустить присутствия Путина на саммите в нынешнем году. Американские дипломаты объясняли правительству Индонезии, почему необходимо так поступить.

На днях премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что личное участие Владимира Путина в саммите на Бали исключено. Он отметил, что G7 объединилась, чтобы поддержать Джоко Видодо для успешной организации саммита.

Драги подчеркнул, что президент Индонезии не допускает присутствия Путина. Они отметил, что любые последующие события могут быть дистанционным вмешательством.

Было предложение бойкотировать саммит, если на нем будет присутствовать Путин. Против такой идеи выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она считает, что западные лидеры должны лично сообщить президенту России о своем мнении.