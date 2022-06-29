Агрономы рассказали, как ухаживать за картофелем летом

Картофель – неприхотливый овощ. Но это не означает, что на него можно совсем не обращать внимания. Чтобы урожай был качественным и богатым, нужно обеспечить растению правильный уход.

Картофельные грядки обязательно нужно пропалывать. При этом крупные сорняки следует удалять с корнем. Для борьбы с мелкой травой можно воспользоваться рыхлением: после повреждения корней она засохнет сама.

Полото картофель нужно и во время цветения. Культура нуждается в окучивании. Для этой процедуры важно подобрать удобный инструмент, например, лопатку или мотыгу.

При несоблюдении правил посадки или чрезмерно интенсивном окучивании клубни могут оказаться прямо на земле. Если у них остались корни, можно посадить их обратно. В остальных случаях картофелины придется убирать.

При посадке желательно использовать подкормки, тогда удобрять растения не придется в течение полутора-двух месяцев. Перед цветением растение подкармливают азотом, калием, фосфором.

Можно использовать комплексные удобрения или подкормить смесью из стакана куриного помета и стакана золы, разведенные в ведре воды. Раствор используется для полива между рядами.

Защитить картофель от вредителей поможет раствор горчицы с хозяйственным мылом. Опрыскивать грядки таким составом нужно раз в неделю.

Колорадских жуков нужно регулярно собирать. В этом могут помочь специальные ловушки с приманкой в виде ломтиков картошки.