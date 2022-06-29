Эксперты объяснили, что делать с гиацинтами после цветения, чтобы сохранить их на следующий год
Гиацинты могут цвести до трех лет. Но для этого их каждый год нужно выкапывать на зиму и сажать заново по всем правилам весной.
Если оставить луковицы гиацинтов зимовать в земле, скорее всего, они будут повреждены из-за низких температур и не порадуют пышными цветами в следующем году.
Растение может заболеть и передать заболевание другим цветам, им могут полакомиться черви, насекомые или грызуны.
Выкапывать луковицы следует после завершения цветения, когда начинают увядать листья. Как правило, это время наступает в середине лета.
За несколько дней до выкапывания растения не поливают. При извлечении луковицы из земли нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить их.
Выкапывать необходимо все луковицы: и маленькие, и большие. Остатки почвы с них удаляют только после полного высыхания.
Сразу после выкапывания луковиц нужно внимательно осмотреть их, удалить поврежденные и больные.
Маленькие луковицы тоже могут подарить прекрасные цветы. Для этого их нужно немного дорастить в обычном цветочном горшке у себя дома.
Опубликовано: Светлана Репина
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