Эксперты объяснили, что делать с гиацинтами после цветения, чтобы сохранить их на следующий год

Гиацинты могут цвести до трех лет. Но для этого их каждый год нужно выкапывать на зиму и сажать заново по всем правилам весной.

Если оставить луковицы гиацинтов зимовать в земле, скорее всего, они будут повреждены из-за низких температур и не порадуют пышными цветами в следующем году.

Растение может заболеть и передать заболевание другим цветам, им могут полакомиться черви, насекомые или грызуны.

Выкапывать луковицы следует после завершения цветения, когда начинают увядать листья. Как правило, это время наступает в середине лета.

За несколько дней до выкапывания растения не поливают. При извлечении луковицы из земли нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить их.

Выкапывать необходимо все луковицы: и маленькие, и большие. Остатки почвы с них удаляют только после полного высыхания.

Сразу после выкапывания луковиц нужно внимательно осмотреть их, удалить поврежденные и больные.

Маленькие луковицы тоже могут подарить прекрасные цветы. Для этого их нужно немного дорастить в обычном цветочном горшке у себя дома.