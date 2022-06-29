Фермеры рассказали, как спасти капусту от вредителей с помощью уксуса
Капуста неизменно пользуется популярностью у вредителей, благодаря своим нежным и сочным листьям. Чтобы не потерять урожай, можно обработать растение уксусом.
Огородную культуру нужно периодически внимательно осматривать и принимать меры сразу же после обнаружения вредителей. В ином случае насекомых станет слишком много, и тогда обойтись без химических средств не удастся.
От нашествия крестоцветной блошки, тли, гусениц, слизней и прочих вредителей хорошо помогает уксус.
Это недорогое средство, безопасное для самого растения и для человека, к тому же действующее очень быстро.
Для приготовления раствора нужно смешать стакан уксуса с водой, перемешать и довести ее количество до 10 л.
Этим составом опрыскивают все листы растений с каждой стороны. Важно помнить, что уксус может вызвать ожог кожи или слизистой, поэтому работать нужно в перчатках и очках.
Увеличивать концентрацию не рекомендуется, это может привести к ожогу растений. Опрыскивание необходимо повторять до тех пор, пока вредители не будут полностью уничтожены.
Между обработками стоит сделать перерыв на пару дней. После проведения процедуры необходимо тщательно вымыть руки.
Опубликовано: Светлана Репина
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Фермеры рассказали, как спасти капусту от вредителей с помощью уксуса
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