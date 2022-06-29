Агрономы назвали главные правила подвязывания огурцов

Огурцы вырастают достаточно длинными плетями. Их нужно фиксировать, иначе они будут цепляться за окружающие предметы, ломаться и высыхать.

Чтобы не потерять ни сами кусты, ни урожай огурцов, обязательно нужно подвязать растения. Это улучшит его проветривание, снимет нагрузку с основного стебля, увеличит количество плодов и предотвратит их гниение из-за контакта с почвой.

Подвязывать огурцы в теплице и открытом грунте можно вертикально. Для этого необходимо привязать веревку внизу стебля, поставить перекладину на высоте от 2 м от земли и привязать к ней второй конец веревки.

Второй способ подвязки – горизонтальный. Опоры в этом случае ставятся по краям грядки. По периметру их обматывают проволокой, к которой и подвязывают плети.

По мере роста стебли перекидываются через верхний виток и направляются вниз.

Можно сделать специальную сеть, на которой плети будут фиксироваться сами. Еще один вариант – подвязка к шпалере в форме буквы Н, которая ставится над всей грядкой или над отдельными кустами.

Необычный способ подвязки с установкой в середине грядки кола, к которому подвязывают веревки. Этот метод подойдет при круговой посадке огурцов.

Для подвязки растения удобно использовать шпагат. А вот натуральная веревка для этой цели не годится, поскольку она гниет и провоцирует развитие болезней.