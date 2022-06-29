Опытные садоводы объяснили, как размножать клубнику усами летом

Самый простой способ обновления клубники на участке – это размножение усами. Такой вариант позволяет расширить посадки любимого сорта.

При размножении усами не придется тратить время и силы на выращивание рассады или деньги на ее покупку. Растения хорошо приживаются в открытом грунте без теплиц.

Единственное исключение – ремонтанные сорта. Их не получится размножить данным способом, поскольку у них нет усов.

Размножать можно только здоровые растения, иначе болезни перенесутся на новые кусты. Боковые побеги – это и есть усы, которые образуются на каждом кустике.

Для размножения нужно оставить 3-4 наиболее крепких побега, а остальные удалить, чтоб они не отнимали силы у растения.

Посадка выполняется, когда у розетки начинает появляться своя корневая система. От материнского куста ее можно отрезать через 6-8 недели.

Через полтора-два месяца после укоренения можно заниматься пересадкой. Но это не следует делать в конце лета, иначе растение не успеет набраться сил для зимовки.

Оптимальное время для размножения клубники усами – это середина июня. Розетку нужно хорошо зафиксировать в грунте в небольшом углублении рядом с материнским кустом.

Поливать молодой куст нужно 2-3 раза в день, но небольшим количеством воды. Можно воспользоваться стимулятором роста.