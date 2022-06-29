Цветоводы объяснили, как правильно поливать розы, чтобы добиться роскошного цветения

Как и любое другое растение, роза нуждается в поливе. Но поливать цветы нужно правильно, с определенной частотой, тщательно регулируя количество воды.

Частота полива зависит от климатических условий. Если дожди бывают достаточно часто, дополнительный полив не потребуется. В жару и в ветреную погоду нужно поливать цветы.

Еще одно правило: чем больше куст, тем больше воды ему потребуется. Молодому растению достаточно 4л воды, более крупному – около 10 л.

Особенно много жидкости нужно розам в первые два года после посадки. В жару оптимально поливать розы раз в 3 дня, в теплую погоду – раз в неделю.

Летом полив розам нужен чаще, чем весной и осенью. Если растение вянет, полив нужно увеличить. Но чрезмерное количество воды приведет к загниванию корней, поэтому слишком увлекаться не стоит.

Поливать растения лучше в утренние часы или по вечерам. Нельзя делать это в солнечную погоду, иначе капли на листьях сработают, как линзы, а это приводит к ожогам.

Чтобы определиться с объемом полива, можно проверить землю с помощью палочки. Если она увлажнена на 15 см и более, полив не требуется.

Правильный полив помогает добиться ярких и крупных бутонов, а также длительного цветения розы.