Эксперты посоветовали, что делать с ирисами, если они уже отцвели

Ирис – это многолетний цветок, способный украсить любую клумбу или участок. Они неприхотливы, не требуют сложного ухода. Но раз в 2-3 года их нужно пересаживать.

Если не соблюдать это правило, цветы постепенно будут цвести все более скудно, их бутоны станут меньше, в центре куста образуются пустоты. Со временем они могут заболеть и погибнуть.

Пересаживать ирисы лучше летом, через 2-3 недели после завершения цветения. Если пересадить ирисы в конце июня, к зиме они успеют окрепнуть.

Кусты нужно выкапывать осторожно вместе с земляным комом. Далее с корней удаляют почву и поврежденные части. Корневища разделяются так, чтобы получились отдельные деленки для посадки.

На каждом отрезке должны остаться несколько корневых звеньев и листьев. Чересчур длинные корни укорачивают ножницами.

Листья нужно обрезать для защиты от дождя и ветра. Деленки посыпают золой, просушивают 2-3 дня, сажают в неглубокие ямки. Расстояние между ними должно быть 40-50 см.

В лунки нужно насыпать песок и золу, корни распрямить, а листву направить вверх. Корневище должно оставаться на поверхности, чтобы его нагревало солнце.

Почва вокруг каждого цветка уплотняется. После этого остается только своевременно поливать цветы и рыхлить вокруг них землю.