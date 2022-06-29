Садоводы рассказали, чем подкармливать гортензию, чтобы цветы стали пышнее
Гортензиям особенно нужна подкормка в период бутонизации. Растения можно подкармливать по листу или под корень, но нужно выбрать только дин вариант.
В это время цветы больше всего нуждаются в фосфоре и калии. Для подкормки под корень нужно смешать 1 ст.л. сульфата аммония,1 ст.л. сернокислого калия и 2 ст.л. суперфосфата с 10 л воды.
Через раз можно чередовать добавление микроэлементов и стимуляторов. Исключение - ослабленные растения, которым стимуляторы необходимы с каждой подкормкой.
Растениям также нужен азот, поэтому он тоже должен присутствовать в подкормках. Без него цветы не будут усваивать важный для них фосфор, а это главное условие формирования соцветий.
Для проведения подкормки по листу нужно взять 1 ст.л. плантафола, добавить антистрессовое средство, комплекс микроэлементов, содержащий бор, цинк, железо.
Если гортензию подкармливают по листу, нужно подкислять почву. Это необходимо, чтобы растение усваивало из грунта питательные вещества.
Раз в месяц можно вносить под корень гортензии органические удобрения, например, Органикмикс. Такая подкормка заделывается в землю.
По такому же принципу цветы подкармливают и в самом начале цветения, причем данная схема подходит для всех видов гортензии.
Опубликовано: Светлана Репина
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