Садоводы рассказали, чем подкармливать гортензию, чтобы цветы стали пышнее

Гортензиям особенно нужна подкормка в период бутонизации. Растения можно подкармливать по листу или под корень, но нужно выбрать только дин вариант.

В это время цветы больше всего нуждаются в фосфоре и калии. Для подкормки под корень нужно смешать 1 ст.л. сульфата аммония,1 ст.л. сернокислого калия и 2 ст.л. суперфосфата с 10 л воды.

Через раз можно чередовать добавление микроэлементов и стимуляторов. Исключение - ослабленные растения, которым стимуляторы необходимы с каждой подкормкой.

Растениям также нужен азот, поэтому он тоже должен присутствовать в подкормках. Без него цветы не будут усваивать важный для них фосфор, а это главное условие формирования соцветий.

Для проведения подкормки по листу нужно взять 1 ст.л. плантафола, добавить антистрессовое средство, комплекс микроэлементов, содержащий бор, цинк, железо.

Если гортензию подкармливают по листу, нужно подкислять почву. Это необходимо, чтобы растение усваивало из грунта питательные вещества.

Раз в месяц можно вносить под корень гортензии органические удобрения, например, Органикмикс. Такая подкормка заделывается в землю.

По такому же принципу цветы подкармливают и в самом начале цветения, причем данная схема подходит для всех видов гортензии.