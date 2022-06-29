Цветоводы рассказали, что делать с пионами после цветения, чтобы сохранить кусты

Пионы – красивые и ярки цветы, но цветут они недолго. После завершения этого процесса за кустами нужно правильно ухаживать, чтобы в следующем году они снова порадовали роскошными соцветиями.

После цветения в растении закладываются почки, оно набирается сил. Вокруг кустов появляется целый ковер лепестков.

Это достаточно красиво, но лепестки нужно убирать. Они могут стать благоприятной средой для размножения грибков и прочих инфекций, которые заражают растение.

Обрезать пионы сразу после цветения нельзя, даже если они выглядят не слишком эстетично и затеняют другие растения.

В листьях растения накапливается запас питательных веществ для зимовки. Поэтому нужно убрать только отцветшие головки, коробочки и семенами. Сильно разросшиеся кусты можно слегка подрезать.

Полная обрезка выполняется перед зимой, после полегания стеблей из-за первых заморозков. Ни в коем случае нельзя обрезать побеги, которые не цвели в этом году.

После цветения пионы нужно продолжать поливать, ведь у них формируются цветочные почки. Полив постепенно уменьшается и полностью прекращается осенью.

Первую подкормку после цветения делают органикой. В конце лета стоит использовать такие препараты, как Биогумат, Сапропель. При наличии признаков болезней нужно обработать кусты.