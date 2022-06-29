Специалисты объяснили, что делать, если у розы желтеют листья
Розы пышно цветут только при правильном уходе. Иногда листья растения начинают желтеть. В этом случае важной выяснить причину и принять необходимые меры.
Чаще всего листья розы становятся желтыми, когда ей не хватает питательных веществ. Если края становятся коричневыми, а прожилки по-прежнему зеленые, это указывает на дефицит калия.
При недостатке азота рост куста замедляется, листья бледнеют, а затем желтеют. Справиться с проблемой поможет подкормка мочевиной. Недостаток кальция восполняет суперфосфат, он нужен, если у куста отмирают верхушки.
Если растению не хватает железа, края листьев начинают желтеть. Это очень опасно для данного растения, поэтому необходимо подкормить его «Феровитом».
Листья могут желтеть из-за недостатка света. Роза любит солнце, и сажать ее лучше в солнечном месте. При необходимости растение можно пересадить с земляным комом весной или осенью.
При недостаточном поливе листья розы желтеют и скручиваются. Но застой влаги может привести к гниению корней и развитию хлороза. Вода для полива не должна быть холодной. Не следует использовать воду с хлором.
К пожелтению могут привести резкие перепады дневных и ночных температур, близость грунтовых вод, из-за которой гниют корни растения.
Иногда листья желтеют из-за болезней и вредителей. В таких ситуациях нужно определить, что именно вызвало проблему, и обработать куст специальными препаратами.
Опубликовано: Светлана Репина
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