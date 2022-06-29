Во Флориде восьмилетний мальчик играл с пистолетом отца и убил годовалую девочку

В эти выходные во Флориде, играя с пистолетом своего отца, восьмилетний мальчик убил годовалого ребенка.

Отец, 45-летний Родерик Рэндалл, был арестован и обвинен в преступной халатности, незаконном хранении огнестрельного оружия и сокрытии улик, заявил шериф Эскамбии Чип Симмонс.

Трагедия произошла в мотеле, где сорокалетний мужчина с большим криминальным прошлым встречался со своей девушкой. Он пришел на встречу со своим сыном, она со своими двухлетними близнецами и годовалой дочерью.

«В какой-то момент Родерик ушел, оставив пистолет в шкафу », — сказал шериф на пресс-конференции. Зная, где он спрятан, «его сын схватил его и начал с ним играть».

«Он застрелил годовалого ребенка. Пройдя через него, пуля ранила одного из близнецов, с которым должно быть все в порядке», — продолжил шериф, отметив, что мать пострадавших в то время спала. Когда отец вернулся, он вынес из спальни пистолет и какие-то вещества, вероятно, наркотики, до приезда полиции.

Эта смерть является частью ошеломляющей серии сопоставимых несчастных случаев.

«Каждый год в Соединенных Штатах сотни детей получают доступ к заряженному и незакрепленному оружию, в шкафах, тумбочках, рюкзаках или просто оставленных лежать на видном месте и стреляют непреднамеренно», говорится в отчете Everytown For Gun Safety.

По оценкам организации, выступающей за улучшение надзора за огнестрельным оружием, эти «непреднамеренные выстрелы» несовершеннолетних становятся причиной смерти в среднем 350 человек в год.

В глобальном масштабе огнестрельное оружие ежегодно становится причиной примерно 40 000 человек в Соединенных Штатах, включая самоубийства.