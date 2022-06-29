Россия возмутилась появлением Зеленского в Совете Безопасности ООН

Руководство ООН нарушило существующую практику, когда без согласования с членами Совбеза ООН предоставило возможность для выступления президента Украины Зеленского.

Зеленский выступил перед участниками Совбеза без согласования, его спич был внесен в повестку дня в последний момент.

Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский в этой связи категорично заявил о нарушении сложившейся практики работы в Совете Безопасности ООН.

Полянский отверг обвинение в нападении на гражданские объекты. Российское военное руководство ранее признало факт обстрела Кременчуга, но в то же время отрицало попадание в торговый центр.

Напомним, что пожар в ТРЦ в Кременчуге возник после попадания по цеху находящегося поблизости авторемонтного предприятия, где ВСУ ремонтирует бронетехнику. Огонь, возможно, перекинулся на здание ТРЦ, а может быть, его подожгли намерено. Но доказательств попадания ракеты в гражданский объект Киев предъявить не смог, голословно обвиняя российских военных и компрометируя их в очередной раз.

Высокоточные ракеты ВКС России поражают склады с боеприпасами и вооружением из США и Европы и военную инфраструктуру, но никогда не нацелены на гражданские объекты, против мирных жителей Украины.