Россия возмутилась появлением Зеленского в Совете Безопасности ООН
Руководство ООН нарушило существующую практику, когда без согласования с членами Совбеза ООН предоставило возможность для выступления президента Украины Зеленского.
Зеленский выступил перед участниками Совбеза без согласования, его спич был внесен в повестку дня в последний момент.
Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский в этой связи категорично заявил о нарушении сложившейся практики работы в Совете Безопасности ООН.
Полянский отверг обвинение в нападении на гражданские объекты. Российское военное руководство ранее признало факт обстрела Кременчуга, но в то же время отрицало попадание в торговый центр.
Напомним, что пожар в ТРЦ в Кременчуге возник после попадания по цеху находящегося поблизости авторемонтного предприятия, где ВСУ ремонтирует бронетехнику. Огонь, возможно, перекинулся на здание ТРЦ, а может быть, его подожгли намерено. Но доказательств попадания ракеты в гражданский объект Киев предъявить не смог, голословно обвиняя российских военных и компрометируя их в очередной раз.
Высокоточные ракеты ВКС России поражают склады с боеприпасами и вооружением из США и Европы и военную инфраструктуру, но никогда не нацелены на гражданские объекты, против мирных жителей Украины.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Системы ПВО России сбили беспилотник армии Украины возле Курска
Нацбанк Беларуси заявил о выплате внешнего долга в белорусских рублях
Драги: Путин не приедет на саммит G20 в Индонезии, но выступит по видеосвязи
Канцлер Шольц заявил о необходимости переговоров в Путиным
Макрон отказался признать Россию страной-спонсором терроризма по просьбе Зеленского