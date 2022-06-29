ФРГ выразило беспокойство восьмикратным увеличением сил быстрого реагирования НАТО
По словам еврокомиссара Бундестага по вооруженным силам Евы Хёгль, объявленное НАТО резкое увеличение численности сил быстрого развертывания создаст большую нагрузку на ФРГ.
«Предвидится, что требования к Германии возрастут. Для Бундесвера это означает огромную проблему и требует больших усилий с точки зрения персонала, материалов, оборудования и инфраструктуры», — заявила Хёгль в интервью «Augsburger Allgemeine».
На фоне войны в Украине НАТО стремится увеличить численность своих сил быстрого реагирования примерно с 40 000 до 300 000 человек.
Саммит НАТО, посвященный конфликту России против Украины, официально начинается в среду в Мадриде. На двухдневном саммите военный альянс примет решение об укреплении своего восточного фланга и о новой стратегической концепции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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