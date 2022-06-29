МИД Китая высмеял напыщенную встречу G7 одним точным сравнением

Представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь от души посмеялся над членами «большой семерки», сравнив население, которое они представляют с населением стран БРИКС.

Лицзянь опубликовал диаграмму в Twitter. А на ней показано, что население стран БРИКС - это полпланеты, совокупно 3,2 млрд человек. Тогда, как население стран из клуба G7 всего 777 млн.

«В следующий раз, когда речь пойдет о „мировом сообществе“, имейте в виду, что подразумевается на самом деле», — подписал свой пост китайский дипломат.

Напомним, что после заявления лидера КНР о готовности принять в содружество БРИКС новых участников свои заявки на вступление подали Аргентина и Иран.