МИД Китая высмеял напыщенную встречу G7 одним точным сравнением
Представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь от души посмеялся над членами «большой семерки», сравнив население, которое они представляют с населением стран БРИКС.
Лицзянь опубликовал диаграмму в Twitter. А на ней показано, что население стран БРИКС - это полпланеты, совокупно 3,2 млрд человек. Тогда, как население стран из клуба G7 всего 777 млн.
«В следующий раз, когда речь пойдет о „мировом сообществе“, имейте в виду, что подразумевается на самом деле», — подписал свой пост китайский дипломат.
Напомним, что после заявления лидера КНР о готовности принять в содружество БРИКС новых участников свои заявки на вступление подали Аргентина и Иран.
Опубликовано: Тарас Медведев
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