CNN: Турция одобрила кандидатуры Финляндии и Швейцарии на вступление в НАТО
Правительство Турции одобрило заявку Финляндии и Швейцарии на вступление в Североатлантический союз .
Стало известно о том, что после подписания меморандума 28 июня 2022 года, согласно которому Турция, Финляндия и Швейцария документально подтвердили свои намерения оказывать друг другу поддержку в случае угрозы безопасности, Анкара подтвердила кандидатуры на вступление в НАТО Финляндии и Швейцарии.
Об этом в интервью CNN рассказал президент Финляндии Саули Нийнистё, отметив, что конкретные задачи для вступления в Североатлантический альянс будут поставлены в течение ближайших двух дней.
Также заявление финского лидера Саули подтвердила канцелярия президента Турции Тайипа Эрдогана, сообщив, что после подписания документа Анкара не будет препятствовать вступлению скандинавских стран в НАТО.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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