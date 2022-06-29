CNN: Турция одобрила кандидатуры Финляндии и Швейцарии на вступление в НАТО

Правительство Турции одобрило заявку Финляндии и Швейцарии на вступление в Североатлантический союз .

Стало известно о том, что после подписания меморандума 28 июня 2022 года, согласно которому Турция, Финляндия и Швейцария документально подтвердили свои намерения оказывать друг другу поддержку в случае угрозы безопасности, Анкара подтвердила кандидатуры на вступление в НАТО Финляндии и Швейцарии.

Об этом в интервью CNN рассказал президент Финляндии Саули Нийнистё, отметив, что конкретные задачи для вступления в Североатлантический альянс будут поставлены в течение ближайших двух дней.

Также заявление финского лидера Саули подтвердила канцелярия президента Турции Тайипа Эрдогана, сообщив, что после подписания документа Анкара не будет препятствовать вступлению скандинавских стран в НАТО.