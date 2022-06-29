AFP: на бельгийской военной базе обнаружена нарколаборатория
На территории одной из бельгийских военных баз хранящих ядерное оружие США была обнаружена нарколаборатория.
Французское новостное агентство AFP рассказали о неожиданной находке в Бельгии. Согласно информации полученной издательством от представителей местной прокуратуры и судебных источников на бельгийской военной базе была обнаружена нарколаборатория.
После обнаружения бельгийскими правоохранителями лаборатория на территории военного склада американского ядерного оружия производящая таблетки «экстази» была оперативно уничтожена.
По сведениям Agence France-Presse, база ВВС Бельгии располагалась в Кляйне-Брогель, где с 1980 годов известно о хранении ядерного оружия, хотя официальных заявлений по этому поводу представителей правительства нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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