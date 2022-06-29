ВГА Херсонской области сообщает о начале подготовки к референдуму о присоединении к РФ
В регионе начата подготовка к областному референдуму по вопросу присоединения к Российской Федерации, сообщил представитель ВГА Стремоусов.
Кирилл Стремоусов сообщил ТАСС, что в области начат процесс формирования избирательных органов и организации референдума.
Херсонская область, которая находится од контролем ВС России, впервые заявила о желании населения стать частью Российской Федерации в апреле.
Позже президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства для жителей региона.
Опубликовано: Тарас Медведев
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