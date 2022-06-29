Церемонию прощания с Пьером Нарциссом снова отменили

Певец ушел из жизни 21 июня, с тех пор прощание объявляли дважды, теперь названа новая дата 30 июня.

Сегодня в Москве в ритуальном зале Центральной клинической больницы планировалось прощание с певцом Пьером Нарциссом. Как сообщает "Вокруг Света", об этом день назад заявили бывшая жена и 15-летняя дочь артиста.

По словам Валерии Калачевой, друзья по "Фабрике звезд" планировали надеть при этом майки с изображением Пьера. Предполагалось и приглашение хора, который должен был исполнить хит «Шоколадный заяц».

Но церемонию перенесли на 30 июня, о чем Валерия Калачева уведомила в своем микроблоге. Она также назвало и время процедуры - 11:30.

Кроме того, бывшая супруга рассказала, что решение о переносе принято из-за камерунской родни артиста. Сразу после прощания тело исполнителя будет отправлено на самолет.

Мать и сестра артиста настояли, чтобы похороны состоялись в Камеруне. Гроб с Пьером разместят в семейном склепе рядом с отцом и дядей Нарцисса.

Панихиду по Пьеру переносят не в первый раз. Сначала поклонников приглашали на нее 25 июня, но она была сорвана из-за сложных документальных оформлений процедуры.

Отчасти бюрократические проволочки объяснялись тем, что Нарцисс — гражданин африканской страны, а Калачева после развода родственницей покойного не является, и организовывать похороны не имеет права.