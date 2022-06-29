Тина Канделаки пошутила о внесении её в санкционный список США
Тина Канделаки в своём телеграмм канале пошутила о внесении её в санкционный список США
Недавно США ввели дополнительные санкции против физических лиц России.
Им запрещено въезжать на территорию Соединённых Штатов.
Ограничения коснулись и телеведущей Тины Канделаки, на что та отреагировала с юмором:
Меня запретили экспортировать вместе с золотом. Мне кажется, это изящно.
Действительно, изящно. Все самое ценное должно храниться на родине.
Опубликовано: Андрей Авдей
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