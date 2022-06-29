Тина Канделаки пошутила о внесении её в санкционный список США

Тина Канделаки в своём телеграмм канале пошутила о внесении её в санкционный список США

Недавно США ввели дополнительные санкции против физических лиц России.

Им запрещено въезжать на территорию Соединённых Штатов.

Ограничения коснулись и телеведущей Тины Канделаки, на что та отреагировала с юмором:

Меня запретили экспортировать вместе с золотом. Мне кажется, это изящно.

Действительно, изящно. Все самое ценное должно храниться на родине.

Опубликовано: Андрей Авдей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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