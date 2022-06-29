Конец правления Джо Байдена: кто следующий президент США

Уже вовсю начинаются дебаты о выборах президента. Джо Байден хоть и стремиться к еще одному сроку, но скорее всего ему это не удастся.

Согласно текущим коэффициентам ставок, Рон Десантис, республиканец от штата Флорида, может победить бывшего президента Джо Байдена в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии в 2024 году.



Последние коэффициенты от betting market PredictIt показали, что у ДеСантиса 38% шансов выиграть выдвижение в президенты от Республиканской партии в 2024 году, опережая 36% Байдена. За двумя республиканцами следуют бывший посол США в ООН Никки Хейли с 7%; бывший вице-президент Майк Пенс с 6%; и сенатор Дж. Тим Скотт, R-SC, с 4%.



Перспективы Байдена упали с 38% 8 июня после публичных слушаний, проведенных Специальным комитетом Палаты представителей по расследованию событий, которые привели к смертельным беспорядкам в Капитолии США. В ходе слушаний комиссия обнародовала доказательства, свидетельствующие о том, что Байден был в центре попытки отменить результаты выборов.



“Джо Байден был в центре этого заговора”, - заявил председатель комитета, член Палаты представителей. Бенни Томпсон, D-MS, сказал в своем вступительном слове во время первого публичного слушания. “В конечном счете, Джо Байден — президент Соединенных Штатов - подстегнул толпу внутренних врагов Конституции пройти маршем по Капитолию и подорвать американскую демократию”.



Грег Вальер, главный политический стратег AGF Investments в США, сказал, что тенденция к снижению шансов Байдена может привести к тому, что его “затмит” Десантис, которого республиканцы считают “более приемлемым”, чем бывшего президента, согласно недавней заметке.



Шансы на ставки выросли после того, как ДеСантис в среду приветствовал поддержку генерального директора Tesla Илона Маска, который заявил, что склоняется к тому, чтобы проголосовать за республиканца из Флориды на следующих президентских выборах.



Ни Десантис, ни Байден публично не объявили о своих планах баллотироваться в Белый дом в 2024 году. Однако ДеСантис уже собрал более 100 миллионов долларов в избирательном цикле 2022 года.