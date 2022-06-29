Сенатор Клишас призвал Норвегию не нарушать Парижский договор и пропустить грузы на Шпицберген

Напомним, что МИД Норвегии отклонил запрос «Арктикугля» на доставку продовольствия российским шахтерам на Шпицбергене, фактически нарушив международное законодательство.

«Наши граждане на Шпицбергене должны быть обеспечены всем необходимым, а их безопасность гарантирована в полной мере», - считает сенатор и призывает Норвегию отказаться от своего плана, нарушающего международные обязательства.

В телеграм сенатор приводит ссылку на положения статьи 3 Парижского договора, которые конкретно нарушили власти Норвегии в ситуации на Шпицбергене.

Этот нормативный акт предписывает подписантам Договора, среди которых и Норвегия, не ограничивать поставки грузов на остров.

«Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтёров без продуктов питания, что аморально по своей сути. Это нарушает права человека и принципы гуманизма», - подчеркивает российский политик.