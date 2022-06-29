Руководство Херсонской области заявило о подготовке к проведению референдума о включении в РФ

Кирилл Стремоусов сообщил о подготовке к началу проведения референдума о вхождении освобождённых территорий в состав России.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал возможность проведения этой осенью референдума о включении освобожденных населённых пунктов в состав РФ.

По мнению Стремоусова вхождение освобождённой от националистов Херсонской области в состав Российской Федерации представляет собой гарантии безопасности и экономической стабильности.

Напомним, что вчера российскими правоохранителями был задержан украинский экс-мэр Херсона Игорь Колыхаев, который, по словам Кирилла Стремоусова сделал многое для препятствования процессу денацификации.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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