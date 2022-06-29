Наталья Штурм похвасталась, что ей сделал предложение молодой миллионер

Накануне 56-летняя певица рассказала о романе с бизнесменом Альбертом, с которым она познакомилась на Занзибаре четыре года назад.

Певица Наталья Штурм рассказала, как она получила предложение руки и сердца. Ранее 56-летняя певица поделилась рассказом о миллионере Альберте, с которым она познакомилась на Занзибаре четыре года назад, и вот теперь они решили официально оформить отношения.

В своем микроблоге Наталья рассказала, как отдыхает с любимым у бассейна. Альберт в какой-то момент вынырнул из воды с коробочкой в руках и спросил: «Как насчет предложения руки и сердца, например?».

Затем мужчина показал содержимое презента: в нем оказался драгоценный камень бирманская шпинель. Штурм ответила, что подумает.

Позже бизнесмен пояснил, что в коробочке только камень, однако его нужно «оформить в нечто более стоящее». «Мне 56 лет, а мне сделали предложение. Я собираюсь связать жизнь с мужчиной, который моложе меня», — цитирует исполнительницу "Вокруг Света".

Ранее, 2 месяца назад, Штурм хвасталась, что она встречается с неким Георгием, который младше звезды на 25 лет.

Замуж певица выходила дважды. Ее первым мужем был артист Сергей Деева, у пары родилась дочь Елена. Во втором браке с предпринимателем Игорем Павловым на свет появился сын Арсений.