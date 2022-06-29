Александр Масляков всех переиграл, и вернулся на сцену КВН

Вопреки информации о его замене, игры нового сезона 80-летний ведущий передачи намерен провести сам.

Александр Масляков опять на сцене Клуба веселых и находчивых. Бессменный ведущий решил сам провести игры нового сезона.

80-летний Александр Васильевич в феврале второй раз заболел коронавирусом. Потому он не мог присутствовать на первых зимних играх нового сезона.

А сегодня стало известно: заслуженный деятель искусств РФ опять появится перед зрителями. Это подтвердил и его сын, Александр Масляков-младший.

Ранее в СМИ была озвучена информация о новых играх 1/8 финала Высшей лиги КВН, третья игра прошла 24 июня. Сегодня, 29 июня, пройдет четвертая игра 1/8 финала.

В ноябре 2021 года популярная передача КВН отметила свое 60-летие. Все это время Александр Масляков оставался ее ведущим.