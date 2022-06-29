Совфед РФ: Норвегия нарушает права человека, блокируя российские грузы
Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев обвинил руководство Норвегии в нарушении прав человека в связи с отказом пропускать российские грузы.
Накануне Норвегия блокировала грузы с продуктами для российских шахтеров на острове Шпицберген.
Вице-спикер верхней палаты российского парламента Константин Косачев 29 июня заявил, что действия Осло противоречат международным соглашениям и правам человека.
Косачев уточнил, что Министерство иностранных дел Норвегии не одобрило запрос ФГУП Государственный трест "Арктикуголь" о разрешении на перевоз грузов в Баренцбург.
Норвежская сторона назвала это действием антироссийских санкций. Косачев сказал, что решение Норвегии блокировать поставку продуктов является аморальным.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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