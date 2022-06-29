Совфед РФ: Норвегия нарушает права человека, блокируя российские грузы

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев обвинил руководство Норвегии в нарушении прав человека в связи с отказом пропускать российские грузы.

Накануне Норвегия блокировала грузы с продуктами для российских шахтеров на острове Шпицберген.

Вице-спикер верхней палаты российского парламента Константин Косачев 29 июня заявил, что действия Осло противоречат международным соглашениям и правам человека.

Косачев уточнил, что Министерство иностранных дел Норвегии не одобрило запрос ФГУП Государственный трест "Арктикуголь" о разрешении на перевоз грузов в Баренцбург.

Норвежская сторона назвала это действием антироссийских санкций. Косачев сказал, что решение Норвегии блокировать поставку продуктов является аморальным.