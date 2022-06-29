Канцлера Шольца рассмешил вопрос о гарантиях безопасности Украины

Во время брифинга по итогам саммита G7 в Баварии глава правительства Германии неожиданно рассмеялся, отвечая на вопрос о гарантиях для Украины.

«Господин канцлер, G7 пообещала Украине гарантии безопасности после войны. Не могли бы вы конкретизировать, что это за гарантии?» — решила узнать журналистка.

«Да (смех)… Мог бы», — ответил Шольц.

Такое поведение канцлера однозначно оценить не возможно. То ли ему было радостно, что Германия сделала все, чтобы гарантировать безопасность киевского режима, поставив очередную партию дальнобойных САУ на фронт, толи у него началась истерика по содержанию вопроса.

Гарантии безопасности Украины похоже сегодня не стремится давать ни один из ее союзников.