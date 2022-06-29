Володин прогнозирует возврат стран ЕС к национальным валютам из-за укрепления рубля

По мнению спикера Госдумы, укрепление ряда национальных валют в мире, в том числе российского рубля приведет к дальнейшему ослаблению основных резервных валют.

Доллар и евро в среднесрочной перспективе потеряют свою привлекательность. В том числе и на фоне падения доверия к этим валютам, как резервным для хранения активов, после ареста валютного запаса Центробанка России на Западе.

«Байден обещал 200 рублей за 1 доллар, сегодня курс — 52. Евро — 55», — пишет Вячеслав Володин у себя в ТГ. — Рубль обеспечен реальными товарами и ресурсами — тем, без чего нельзя жить в современном мире. Поэтому наша национальная валюта укрепляется».

Что касается евро, что эта валюта и вовсе не обеспечена активами стран участниц 27-ми. Володин привел в пример размеры внешних долговых обязательств стран Евросоюза к их ВВП.

«Греция — 185,4% к ВВП, Италия — 150,56% к ВВП, Португалия — 121,64% к ВВП, Испания — 116,38% к ВВП, Франция — 112,58% к ВВП», — отметил политик.

В настоящий момент и в среднесрочной перспективе ни у Германии, ни у других развитых экономик нет гарантий, что они не испытают мощнейший экономический кризис. Все предпосылки для этого созданы.

В итоге правительства стран ЕС начнут задумываться о благосостоянии собственного населения, что разделит ЕС (и такие признаки уже имеются по ряду последних соглашений) и перейдут в расчетах на национальную валюту.

К слову, Центробанк Венгрии во вторник вынужден был повысить ключевую ставку на рекордные 1,85 процентных пункта до 7,75 процента. Это по оценке властей должно спасти национальную валюту флоринт от девальвации.