Новейшие технологии в медицине: ученые напечатали ухо из живых клеток пациента
С каждым годом ученые стараются найти новые современные подходы к лечению людей и трансплантации органов. Вот и сейчас на 3D-принтере было воспроизведено ухо из живых клеток пациента.
Хирурги успешно пересадили ухо с 3D-печатью, сделанное из живой ткани, 20-летней женщине в ходе новаторской процедуры. Имплантат, получивший название AuriNovo, был сконструирован из собственных клеток женщины, рассказывает Рони Кэрин Рабин.
20-летний пациент родился с врожденным заболеванием микротия, которое вызвало деформацию правого уха. В марте женщина получила 3D-отпечатанный, выращенный в лаборатории имплантат правого уха, созданный из клеток ее левого уха, в форме, которая дала ей два одинаковых уха.
Выращенное в лаборатории ухо было создано компанией по регенеративной медицине 3DBio Therapeutics. Ухо будет продолжать расти и генерировать хрящевую ткань теперь, когда оно было имплантировано, придавая ему естественный вид и ощущение.
Компания 3DBio Therapeutics объявила о результатах реконструктивной операции в пресс-релизе, опубликованном в этом месяце. Компания также начала клиническое испытание, которое, как ожидается, завершится в 2028 году, с участием 11 пациентов с микротией [SJ1], которые получат 3D-печатные имплантаты.
В ходе клинического испытания будет отслеживаться совместимость уха и его функции в долгосрочной перспективе.
Существует вероятность того, что пересаженное ухо может быть отторгнуто иммунной системой организма как инородный объект и вызвать осложнения со здоровьем.
Представители 3DBio Therapeutics надеются, что отторжения не произойдет, поскольку имплантаты сделаны из клеток пациентов.
В прошлом другие компании использовали технологию 3D-печати для изготовления протезов конечностей на заказ из легких пластмасс и материалов. Тем не менее, ухо является первым известным примером трехмерного имплантата, изготовленного из живой ткани.
Опубликовано: Силивончик Алина
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