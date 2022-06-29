Джонни Депп: я не вернусь в "Пираты" и за 300 миллионов долларов
Представитель Джонни Деппа и он сам опровергли информацию о возвращении актера в "Пираты"
27 июня поклонников саги "Пираты Карибского моря" взбудоражила новость о том, что Джонни Депп всё-таки будет сниматься в следующей серии. Об это заявила и компания Disney, заявившая, что они надеются
что Джонни простит их и вернется в качестве своего культового персонажа
Однако представитель актера заявил NBC News:
Это выдумка
Слова представителя подтвердил и сам актер во время судебного разбирательства о клевете. Адвокат Деппа спросил звезду 2Пиратов"
Дело в том, мистер Депп, если Дисней придет к вам с 300 миллионами долларов и миллионом альпак, ничто на этой земле не даст вам вернуться и работать с Диснеем над фильмом "Пираты Карибского моря"
Депп ответил:
Это правда, мистер Роттенборн.
Поэтому ждать возвращения Джека Воробья, к сожалению, не стоит.
Опубликовано: Андрей Авдей
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