Джонни Депп: я не вернусь в "Пираты" и за 300 миллионов долларов

Представитель Джонни Деппа и он сам опровергли информацию о возвращении актера в "Пираты"

27 июня поклонников саги "Пираты Карибского моря" взбудоражила новость о том, что Джонни Депп всё-таки будет сниматься в следующей серии. Об это заявила и компания Disney, заявившая, что они надеются

что Джонни простит их и вернется в качестве своего культового персонажа

Однако представитель актера заявил NBC News:

Это выдумка

Слова представителя подтвердил и сам актер во время судебного разбирательства о клевете. Адвокат Деппа спросил звезду 2Пиратов"

Дело в том, мистер Депп, если Дисней придет к вам с 300 миллионами долларов и миллионом альпак, ничто на этой земле не даст вам вернуться и работать с Диснеем над фильмом "Пираты Карибского моря"

Депп ответил:

Это правда, мистер Роттенборн.

Поэтому ждать возвращения Джека Воробья, к сожалению, не стоит.