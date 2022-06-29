WELT: Олаф Шольц засмеялся в ответ на вопрос о гарантиях безопасности Украины

Немецкий канцлер рассмеялся в ответ на вопрос журналиста о гарантиях безопасности, которые G7 готовы предоставить Украине.

Во время интервью немецкому телеканалу WELT канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся после заданного ему журналистом вопроса о конкретных гарантиях безопасности предоставляемых Украине.

После продолжительной паузы Шольц в эфире заявил, что «Большая семёрка» полна решимости поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимым и продолжать повышать давление на РФ.

Лидер ФРГ Олаф Шольц в конце своего ответа сказал: «Это всё». После такого ответа о гарантиях для Украины присутствующие на пресс-конференции канцлера Германии Шольца рассмеялись.