Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова журналистам: вы тронутые умом

Так прокомментировала заслуженный тренер СССР информацию о том, что Этери Тутберидзе решила остаться в США навсегда

Заслуженный тренер СССР резко ответила журналистам портала "Всёпроспорт" на вопрос, правда ли, что Этери Тутберидзе решила переехать в США на постоянное место жительства.

Вы вообще тронутые умом там, что ли? Она, что ли, когда-нибудь говорила, что она там останется? Она никогда не собиралась там оставаться, как вам не стыдно. Прекратите свои мысли высказывать вслух, потому что откуда они берутся, мы знаем, как вы можете очернить человека

Этери Тутбериздзе уехала в США весной, там она живет до сих пор, там же тренируется и её дочь Диана Дэвис