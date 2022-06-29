Стремоусов заявил о подготовке референдума в Херсонской области по вхождению в состав России
Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о начале подготовки референдума о включении в состав РФ.
Чиновник российской администрации Херсонского региона Кирилл Стремоусов 29 июня сообщил, что началась организация референдума, по результатам которого область сможет стать субъектом Российской Федерации.
Накануне Стремоусов говорил, что референдум может состояться осенью этого года.
Херсонская область была частично захвачена в первые недели специальной военной операции России.
На территории региона было решено создать военно-гражданскую администрацию, в качестве валюты ввести российский рубль и начать вещание российского радио и телеканалов.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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