Доллар и евро рухнули до уровня апреля 2015 года

Торги на Московской бирже открылись с падения доллара и евро, который достигли уровня апреля 2015 года

Сечас американский доллар торгуется на отметке 50, 4975 рублей.

Евро - 53.2175

Опубликовано: Андрей Авдей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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