Доллар и евро рухнули до уровня апреля 2015 года
Торги на Московской бирже открылись с падения доллара и евро, который достигли уровня апреля 2015 года
Сечас американский доллар торгуется на отметке 50, 4975 рублей.
Евро - 53.2175
Опубликовано: Андрей Авдей
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