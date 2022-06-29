NRK: Норвегия отказывается отправлять грузы РФ на Шпицберген
Правительство Норвегии отклонило российскую заявку на транзит грузов через материковую часть скандинавской страны в Баренцбург.
Руководство Норвегии отказало российской горнодобывающей компании «Траст Артикуголь» в перевозке грузов в шахтёрский город Баренцбург через территорию своего скандинавского государства.
Напомним, что в автомобильном пункте пропуска на российско-норвежской границе в Стурскуге на данный момент заблокировано двадцать тонн российских грузов, из-за блокировки которых пострадало 400 человек.
Примечательно, что официальные представители Норвегии заявляют, что пока они обеспечивают полный контроль над архипелагом Шпицберген, русское сообщество не столкнётся с гуманитарным кризисом даже несмотря на отказ в транзите грузов из РФ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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