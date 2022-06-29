Ученые предупредили об опасных вирусах в море

Потогены разносятся вместе с микропластиком. Достаточно хлебнуть воды, и можно попасть в больницу.

Английский ученые из Стерлингского университета установили, что опасные инфекции остаются заразными в пресной воде минимум три дня. Все благодаря их способности прикрепляться к микрочастицам пластика.

В их числе - ротовирусные и другие кишечные инфекции. "Путешествуя" таким образом, они могут быть проглочены купающимися или детьми на пляже.

Исследователи отмечают, что очистные сооружения не способны уловить микропластик. В итоге микропластик сначала попадает в реки, а потом на пляжи.

Ученые выяснили, что на этих микрочастицах закрепляются разные опасные инфекции. Как оказалось, имеющие оболочку вирусы быстро погибали, когда та растворялась в воде. А молекулы без оболочки крепко цеплялись за пластик и выживали на нем.

Испытания также подтвердили, что при этом вирусы оставались заразными. Частицы очень малы, и их могут проглотить даже взрослые во время купания. То есть, потогены колонизируют микроплатик и использют его в виде "транспорта", что представляет собой риск для людей.