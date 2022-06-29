Премьер Бельгии Кроо заявил, что конфликт на Украине можно решить только военным способом
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо сообщил, что конфликт на Украине возможно разрешить только на поле боя.
Глава правительства королевства Бельгии Александер де Кроо 29 июня выступил с речью перед началом саммита НАТО в Мадриде.
Он заявил, что Бельгия и дальше будет помогать Украине, ведь считает, что ситуация в стране может разрешиться только военным путем.
Также Кроо заявил, что необходимо общаться с президентом Зеленским, поддерживать его самого и украинский народ.
Специальная военная операция России против Украины началась 24 февраля.
Страны Запада встали на сторону Украины, осудили Россию за агрессию и ввели санкции.
Также они начали оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь.
23 июня Вашингтон сообщил о поставках Украине ракетных систем HIMARS в рамках помощи на сумму 450 миллионов долларов.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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