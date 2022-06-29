Премьер Бельгии Кроо заявил, что конфликт на Украине можно решить только военным способом

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо сообщил, что конфликт на Украине возможно разрешить только на поле боя.

Глава правительства королевства Бельгии Александер де Кроо 29 июня выступил с речью перед началом саммита НАТО в Мадриде.

Он заявил, что Бельгия и дальше будет помогать Украине, ведь считает, что ситуация в стране может разрешиться только военным путем.

Также Кроо заявил, что необходимо общаться с президентом Зеленским, поддерживать его самого и украинский народ.

Специальная военная операция России против Украины началась 24 февраля.

Страны Запада встали на сторону Украины, осудили Россию за агрессию и ввели санкции.

Также они начали оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь.

23 июня Вашингтон сообщил о поставках Украине ракетных систем HIMARS в рамках помощи на сумму 450 миллионов долларов.