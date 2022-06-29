Столтенберг: Финляндия и Швеция сегодня вступят в НАТО
Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО готовы принять Финляндию и Швецию в свой альянс уже сегодня.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал в своём пресс-релизе о том, что Финляндия и Швеция уже сегодня станут полноправными членами НАТО.
Данное решение было вызвано в связи с одобрением турецким лидером Тайипом Эрдроганом кандидатуры скандинавских стран на вступление в альянс после заключения между ними меморандума.
Напомним, что во вторник, 28 июня 2022 года, правительства Турции, Швеции и Финляндии подписали официальный документ, который подтверждает намерения трёх стран обеспечивать безопасность друг друга.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Системы ПВО России сбили беспилотник армии Украины возле Курска
Набиуллина: Центробанк России не будет снижать ключевую ставку по инфляции
Драги: Путин не приедет на саммит G20 в Индонезии, но выступит по видеосвязи
В США светскую львицу приговорили к 20 годам за растление малолетних
Макрон отказался признать Россию страной-спонсором терроризма по просьбе Зеленского