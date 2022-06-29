Столтенберг: Финляндия и Швеция сегодня вступят в НАТО

Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО готовы принять Финляндию и Швецию в свой альянс уже сегодня.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал в своём пресс-релизе о том, что Финляндия и Швеция уже сегодня станут полноправными членами НАТО.

Данное решение было вызвано в связи с одобрением турецким лидером Тайипом Эрдроганом кандидатуры скандинавских стран на вступление в альянс после заключения между ними меморандума.

Напомним, что во вторник, 28 июня 2022 года, правительства Турции, Швеции и Финляндии подписали официальный документ, который подтверждает намерения трёх стран обеспечивать безопасность друг друга.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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