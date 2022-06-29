На трассу выходят беспилотники-грузовики

Несмотря на полную автономию, человек все-таки будет присматривать за беспилотниками с помощью камер на трассах.

Право использования полностью беспилотных американских грузовиков получила шведская компания Einride, сообщает "Вокруг Света".

По данным пресс-службы фирмы-изготовителя, беспилотные фуры созданы на базе обычных грузовиков. Такой аспект позволяет компаниям сэкономить средства на разработке - не нужно придумывать новинку.

Еще один плюс - в том, что тестирование алгоритмов на первых этапах упрощается. Если что-нибудь пойдет не так, управление машиной может взять на себя водитель.

А вот компании «КАМАЗ», Volvo и Einride разрабатывают полностью автономные грузовики - без кабины для водителя.

К примеру, новинка Pod представляет шестиколесную машину, в двух версиях. У одной есть собственная грузовая платформа и площадка, куда можно установить съемный контейнер. У грузовика также есть небольшой выступ, который напоминает кабину. На одном заряде беспилотник способен проехать 300 км.

Компания планирует начать тестирование беспилотников в третьем квартале 2022-го года. В частности, Pod будет перемещать грузы между производством и складами в штате Теннеси.

Pod для ориентации на трассе намерен использовать данные камер, радаров и лидаров. Несмотря на полную автономию в пути, грузовик все-такие остается под присмотром человека. Оператор будет получать в режиме онлайн кадры с камер, и помогать беспилотнику на трассе в трудных ситуациях.