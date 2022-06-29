Кроо: НАТО попросило Зеленского решить конфликт с РФ военным путём

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо утверждает, что администрация НАТО настояла на решении конфликта в Украине военным путём.

29 июня бельгийский премьер Александер де Кроо дал интервью зарубежным журналистам, сообщив о том, что НАТО просил Владимира Зеленского решать конфликт с Россией только путём военных действий.

"Я общался с президентом Зеленским, важно продолжать общение с ним. Мы подчеркнули, что эта война может быть выиграна только на поле боя, и нам нужно продолжать поддерживать Зеленского и население Украины", - Кроо.

При этом Александер де Кроо сделал данное заявление ещё до начала саммита в Мадриде, фактически открыв его заявлением о необходимости продолжения конфликта между Киевом и Москвой.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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