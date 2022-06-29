Джонсон о Путине: " Если бы он был женщиной". Песков о Джонсоне: "это просто мечта Фрейда"

На заявление Джонсона "если бы Путин был женщиной" Песков отреагировал с юмором, вспомнив Фрейда.

Пресс-скретарь президента России не оставил без внимания недавнее заявление британского премьера, который абсолютно уверен, что если бы Путин был женщиной, то ни за что бы не начал СВО.

Песков ответил коротко и с юмором:

Фрейд бы мечтал о таком объекте для исследований

Кстати, а как бы себя вел Джонсон, если бы он был женщиной? Ждем варианты от британского премьера.