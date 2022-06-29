Илья Резник отказался от звания народного артиста Украины
Так поэт-песенник отреагировал на внесение его в "черный список" СБУ и базу «Миротворца».
Илья Резник резко выступил против нынешней власти Украины. Поэт-песенник попросил, чтобы организаторы концертов больше не называли его народным артистом Украины.
Так он отреагировал на внесение его в "черный список" СБУ, а также базу «Миротворца». 84-летний поэт подчеркнул, что отказывается носить звание народного артиста Украины и напомнил, что такой чести когда-то его удостоил бывший президент этой страны Виктор Янукович.
Народный артист России предложил Льву Лещенко спеть его новую песню «Любимые не умирают» — это реквием по бойцам, которые погибли во время спецоперации на Украине.
Илья Рахмиэлевич намеревался презентовать эту композицию на юбилейном концерте в Кремлевском дворце весной 2023 года, однако теперь решил выпустить ее раньше, потому что «время горячее».
Лев Лещенко заявил, что "с удовольствием" посмотрит предложенный материал. "То, что делает Илья, - всегда драматургия высокого качества. То, к чему он прикасается, носит оттенок великой поэзии», — цитирует исполнителя "Космополитен".
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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