Запрет на импорт золота: почему эти санкции на Россию не действуют

Лидеры G7 уже давно думали, как подмять экономику России. Запрет на покупку российского золота конечно по замыслу будет отличным наказанием. Однако последствия от введения новых санкций не так уж и радуют Западные страны. От чего же так происходит?

Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония запретил экспорт золота. Две основные страны - Германия и Франция отдали свои положительные голоса. И все бы хорошо, но есть одно но: они не могут принять данные санкции самостоятельно, поскольку здесь требуется обсудить этот вопрос с другими членами ЕС. Возможно и удастся эту процедуру воплотить в жизнь, однако для этого потребуется много времени.



Президент США Джо Байден очень радуется своему плану, т.к. уверен, что это нанесет значительный удар по основному российскому экспорту. Это подтверждают и остальные члены парламента США. Если произойдет отказ стран G7 вывозить золото из России, то страна лишится примерно 19 миллиардов долларов в год.



По подсчетам за 2021 год, Российская Федерация экспортировала на внешние рынки 301 тонну на сумму 19 миллиардов долларов по текущей стоимости. А данная сумма составляет основную часть капитала России. Такие санкции могут привести к значительным упадкам со стороны провоцирующей страны. По данным аналитиков Freedom Finance, Великобритания купила основную часть российского золота 90% в прошлом году за 15,4 миллиарда долларов

Швейцария также регулярно скупала драгоценные слитки. И за прошлый год купила российское золото на 422 миллиона долларов, а Германия - на 318 миллионов долларов. Также было импортировано золота на сумму 1,134 миллиарда долларов другими стран.



Самое интересное, что угрозы со стороны Европы начались недавно, в то время как Лондон ввел подобное эмбарго еще в марте месяца текущего года.